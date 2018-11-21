شتانغه: الجمهور السوري منحنا القوة الإضافية

بفوزه على منتخب الكويت أمس بهدفين مقابل هدف وحيد أنهى منتخب سورية لكرة القدم مبارياته الودية استعدادا للنهائيات الآسيوية في الخامس من كانون الثاني في الإمارات العربية المتحدة.

ولعب منتخبنا خمس مباريات ودية منذ أيلول الماضي حيث فاز على البحرين بهدف دون رد وخسر أمام قيرغيزستان 1-2 وأمام الصين صفر-2 وتعادل أمام أوزبكستان وعمان بالنتيجة ذاتها بهدف لمثله.

وأكد مدرب منتخب سورية لكرة القدم الألماني بيرند شتانغه في مؤتمر صحفي عقب المباراة مع الكويت أن الفوز على منتخب الكويت في آخر المباريات الودية مستحق لأننا سيطرنا بشكل شبه مطلق على مجريات اللقاء ونجحنا بتسجيل هدفين.

وقال شتانغه: “افتقدنا للتمريرة الأخيرة ولم نشعر بالراحة لنتيجة المباراة حتى الدقيقة الأخيرة لكننا حققنا ما أردناه في النهاية” مشيرا إلى أنه حاول اللعب في المباراتين الوديتين أمام عمان والكويت بتكتيكين مختلفين للتأقلم أكثر مع كل ما يمكن أن يصادف اللاعبين في نهائيات آسيا معبرا عن رضاه بما قدمه اللاعبون في مباراة الكويت ولا سيما من ناحية عودة الروح القتالية ومساعدة اللاعبين لبعضهم داخل المستطيل الأخضر.

وحول تقييمه لفترة الأشهر الثمانية التي أمضاها مع المنتخب وخطة الإعداد للنهائيات الآسيوية قال شتانغه: “أعتقد أننا حاولنا تجربة العديد من اللاعبين وخطط اللعب ونفذنا خطة الإعداد بالشكل الأمثل الذي نريده واتحاد كرة القدم لم يقصر في واجباته تجاه اللاعبين” مضيفا: إننا اعتمدنا منذ اليوم الأول على نهج ملتزم وواضح ولم أقم بتعديلات كبيرة على تشكيلة الفريق التي تألقت في تصفيات المونديال ماعدا بعض اللاعبين الشبان أو اللاعبين المحترفين في أوروبا لكن الهدف الأساسي كان خلق حالة من التنافس في كل مركز من مراكز اللعب.

وأشار شتانغه إلى أنه في كل مباراة يجرب عدداً من اللاعبين حتى وإن كان في ذلك مجازفة بنتيجة المباراة مبينا أنه مع عودة عمر السومة وأحمد الصالح إلى كامل لياقتهما البدنية إضافة إلى محمود المواس وعمر خريبين المصابين سنكون قد وصلنا إلى درجة كاملة من الجاهزية.

ورداً على سؤال حول المباريات الودية والنتائج التي تحققها منتخبات فلسطين والأردن وأستراليا الذين سنلعب معهم ضمن المجموعة الثانية في نهائيات آسيا قال شتانغه: “إن المباريات الودية شيء والمباريات الرسمية شيء آخر وبالنسبة لنا كنا نحاول تجربة الكثير من الأمور لنصل إلى أفضل تشكيلة وأسلوب لعب ممكن ونحن نحترم كل المنتخبات التي سنواجهها ففي كرة القدم الحديثة لم يعد هناك منتخب ضعيف وآخر قوي فمنتخب فلسطين لديه لاعبون من أميركا الجنوبية وحقق نتائج جيدة في مبارياته الودية تماماً كالأردن وتبقى استراليا الفريق المرشح والأقوى في هذه المجموعة”.

ونوه شتانغه بالحضور الجماهيري الكبير في مباراة الكويت قائلا: إنه للمرة الأولى أشعر أننا نلعب في أرضنا وليس في أرض الفريق المنافس والأجواء كانت رائعة جداً والجماهير التي شجعتنا منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية منحتنا قوة إضافية” ولا أعتقد أن أحداً يمكنه الفوز على منتخب سورية عندما يلعب مجدداً على أرضه في ظل وجود هذه الجماهير”.

يشار إلى أن آخر استعدادات المنتخب سيكون من خلال معسكر مغلق في الإمارات قبل انطلاق النهائيات التي سنلعب فيها ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات فلسطين والأردن واستراليا.