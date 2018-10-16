شتانغه: الهزيمة من الصين مستحقة.. الفجوة لازالت كبيرة

أكد المدرب الألماني بيرند شتانغه المدير الفني لمنتخب سورية في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد المباراة الودية مع منتخب الصين أن الهزيمة بنتيجة (2-0) كانت مستحقة.

وأضاف شتانغه مع كل الاحترام لكافة المنتخبات التي واجهناها من قبل، إلا ان مباراة الصين كانت الأقوى وذات فائدة أكبر بالنسبة لنا، لعبنا بشكل جيد في الدقائق الأولى، لكن الأداء تراجع بعد لك بشكل كبير وسنحت أكثر من فرصة لمنتخب الصين تمكن من استثمار إحداها وتقدم بشكل مستحق بهدف في نهاية الشوط الأول.

ونوه شتانغه إلى أن الإعياء والإرهاق كان كبيراً لدى اللاعبين، ليس من السهل أن تسافر لتلعب في الصين، لكن أعتقد أن الفريقين قدما كرة قدم جيدة، إلى أن تم احتساب ركلتي الجزاء المتتاليتين اللتين لا أرغب في الحديث عنهما لأن هذا شأن الحكم والحديث عنهما الآن لا يغير شيئاً.

وقال المدرب الألماني لا بد أن مشجعي منتخب الصين سعداء بهذه النتيجة على عكسنا نحن، لكننا سنواصل العمل وسنواصل تحضيراتنا لكأس آسيا.. الفجوة لا زالت كبيرة مع منتخبات بحجم اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وايران، لكن علينا ان نعمل مجدداً من اجل تقليص هذه الفجوة.