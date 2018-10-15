شتانغه: مباراة الصين فرصة جديدة لتجربة بعض اللاعبين والأمور التكتيكية

أكد المدرب الألماني بيرند شتانغه أنه ينظر إلى مباراة منتخبنا الوطني مع الصين على أنها فرصة جديدة لتجربة بعض اللاعبين والأمور التكتيكية وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم في قاعة المؤتمرات في الملعب الأولمبي بنانجينغ.

وقال شتانغه:إن الخطة التحضيرية لمنتخب نسور قاسيون من أجل نهائيات أمم آسيا تسير بشكل جيد ووفق ما هو مخطط لها، وأنه يتطلع إلى المواجهة مع صديقه مارتسيللو ليبي يوم غد الثلاثاء.

وحول توقعاته لنتيجة المباراة, أضاف شتانغه: “بالتأكيد جئنا من أجل تحقيق الفوز، ولكن الأهم من ذلك هو تطبيق ما تدربنا عليه وتحدثنا به خلال الدروس النظرية مع اللاعبين”.

ورداً على سؤال يتعلق بإمكانية الزج بأقوى تشكيلة لدى منتخب سورية في المباراة، أجاب المدرب الألماني: “المباراة فرصة لتجربة عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة البحرين, الاعتماد على نفس التشكيلة الأساسية التي لعبت المباراة السابقة امام البحرين ليس أسلوبي وأعتقد ان عدداً من اللاعبين الشبان يستحقون اللعب أمام الصين أيضاً”.



من جهته أكد حارس منتخبنا إبراهيم عالمة أن النتائج السابقة التي تحققت في تصفيات المونديال لن يكون لها أي أثر على نتيجة مباراة الغد مشيداً بأداء المنتخب الصيني والتطور الذي حققه في عهد مدربه الإيطالي.



وأضاف العالمة: (منتخب الصين يملك مجموعة مميزة من اللاعبين، لكن منتخبنا يضم جيلاً ذهبياً مميزاً عازم على أن تكون هذه المباراة بوابة لإسعاد الجماهير السورية في كل مكان.

