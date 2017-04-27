شتوتغارت.. شارابوفا تحتفل بعودتها للملاعب بالتأهل

ببطاقة دعوة (وايلد كارد)، استهلت الحسناء الروسية ماريا شارابوفا اليوم مسيرتها ببطولة شتوتغارت للتنس بالفوز على الإيطالية روبيرتا فينشي بمجموعتين متتاليتين لتصعد إلى الدور الثاني من البطولة.

وأنهت شارابوفا اللقاء لمصلحتها بواقع 7-5 و6-3، ويعد هذا هو اللقاء الأول الذي تخوضه اللاعبة الروسية عقب انتهاء إيقافها لمدة 15 شهرا، علما بأن هذا هو الانتصار الثالث الذي تحققه على منافستها الإيطالية.

وانتهت فترة عقوبة شارابوفا منتصف ليل الثلاثاء لتتمكن أخيرا من دخول الملعب الرئيسي اليوم، بعد أن تدربت خلال الأيام القليلة الماضية في أحد الأندية الصغيرة بمدينة شتوتغارت.