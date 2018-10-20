شجار مورينيو ومساعد ساري (صور)

توترت أعصاب جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، خلال مباراة تشيلسي، اليوم السبت، بعد أن أحرز روس باركلي هدف التعادل للبلوز (2-2)، في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

والتزم مورينيو الصمت وسط احتفالات البلوز بهدف التعادل، إلا أن أحد أعضاء الجهاز الفني المعاون لتشيلسي استفز البرتغالي باحتفاله أمام مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد.

وترك مورينيو مقعده ثائرا، وحاول الاشتباك مع أحد معاوني ماوريسيو ساري في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس، قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين قبل أن يتطور الأمر إلى شجار بالأيدي، ولم يفوت ساري الفرصة، بل حرص على تهدئة مورينيو، وتحدث معه لاحتواء الأزمة.

إلا أن جوزيه مورينيو، واجه الهتافات العدائية له برفع 3 أصابع، تشير إلى مساهمته في فوز تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات.







