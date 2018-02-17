شحن 31 ألف طن من الأقماح تم العثور عليها في أوكار “داعش” بريف دير الزور

واصل فرع الحبوب بدير الزور عملية شحن الأقماح التي تم العثور عليها في المناطق التي كان ينتشر فيها إرهابيو تنظيم “داعش” بالريف الشرقي إلى حمص ودمشق.

وذكر مدير فرع الحبوب في دير الزور المهندس أديب ركاض في تصريح لمراسل سانا أن عمليات شحن الأقماح مستمرة نظرا لأنه لا توجد في المحافظة إمكانية لتخزين ومعالجة الكميات التي تم العثور عليها في مناطق ريف دير الزور الشرقي وتم استردادها بعد تحرير تلك المناطق من إرهابيي “داعش” على يد ابطال الجيش العربي السوري .

وأشار ركاض إلى أن كميات الأقماح التي وجدت في هذه المناطق تقدر بحدود 50 ألف طن مبينا أن كميات الأقماح التي تم شحنها منذ 8 تشرين الأول الماضي ولغاية 15 شباط الجاري بلغت نحو 31 ألف طن.

وعثرت وحدات من الجيش العربي السوري خلال تمشيطها ريف دير الشرقي على آلاف الأطنان من القمح والطحين المسروقة كانت مخبأة داخل أوكار إرهابيي تنظيم “داعش”.