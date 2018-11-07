شخصيات تراثية شهيرة أبطال مجلة فارس للأطفال

يحفل العدد الجديد من مجلة فارس للأطفال بقصص مصورة لشخصيات تراثية شهيرة أرادها القائمون أن تكون ثيمة لهذه المجلة الأحدث محليا في الإصدارات الموجهة للطفل.

ونطالع في العدد مغامرات أبو الزلف وزوجته زلفة وبحثهما الحثيث عن مهنة يعملان بها في قصة حملت عنوان (الفلافل العملاقة) كذلك نقرأ قصة (جحا يتسلق النخلة) للرسام فراس نعوف ونجد فيها طرافة وظرافة الشخصية المشهورة جحا يخرج من مازقه بفطنته وسرعة بديهته.

ويحتوي العدد قصيدة أبهى لحظاتي للشاعرة رائدة الخضري تحمل الأطفال إلى عوالم من الكلمة الجميلة والمعنى التربوي في إدارة الوقت وتوظيفه فيما هو جيد، أما أبواب التسالي والمعلومات فتضمنت مقالات متنوعة تعتمد المتعة والفكاهة.

وحول المجلة الصادرة عن مؤسسة سوريانا يقول الفنان رامز حاج حسين المدير الفني فيها: “حاولنا ومازلنا نحاول سد بعض من زوايا مكتبة طفلنا السوري بما يلزمه من ثقافة تنطلق من بيئته وهويته وحضارته كنوع من الرد على كل الثقافات الدخيلة على ذهنية طفلنا وأدبه عبر جهود فريق من الشباب أدباء وفنانين ومخرجين للوصول لحلة أدبية وفنية في الوجبة التي تقدمها المجلة لأطفالنا”.