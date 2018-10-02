شخصيات لبنانية: قوتنا في مقاومتنا وجيشنا

أعلن عضو كتلة التحرير والتنمية النيابية اللبنانية النائب علي عسيران أن اللبنانيين سيتحدون خلف المقاومة لمواجهة تهديدات العدو الإسرائيلي واعتداءاته.

وقال عسيران في تصريح اليوم: “إذا كان أعداؤنا الصهاينة يراهنون على القيام بعدوان على لبنان فاننا نقول لهم ان قوتنا في مقاومتنا وجيشنا وشعبنا وفي وحدتنا الوطنية وهي أصلب وأمنع وأقوى أساليب المواجهة” لافتا إلى عدم قدرة العدو الإسرائيلي على تغيير قواعد المعادلة التي فرضتها المقاومة في أعقاب عدوان تموز 2006 والقائمة على قوة الردع في المواجهة وهي قوة لبنان وهي قوة للسياسة اللبنانية ولحماية لبنان وتحصينه من أي عدوان جديد.

ولفت عسيران إلى أن قوة المقاومة تردع العدو الإسرائيلي العاجز عن ارتكاب أي حماقة أو مغامرة حربية أوعسكرية ضد لبنان.

وأدانت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب اللبناني تهديدات رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد لبنان وادعاءاته الكاذبة.