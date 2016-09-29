شرب أكثر من فنجاني قهوة يسبب الأرق والقرحة

أثبتت دراسة حديثة أن كثرة تناول القهوة تعتبر المسبب الرئيسي لعديد من المشكلات الصحية، ولكن تناول فنجان أو اثنين في اليوم يساعد الفرد على تحسين الذاكرة ويقلل من التوتر فضلا عن الحد من فرص الإصابة بسرطان المخ وغيرها من الأمراض نظرا لتوفر مضادات الأكسدة التي تحتوى عليها والتي تعمل على حماية الجسم من العديد من الأمراض.

وفى هذا السياق يوضح الدكتور “وائل صفوت” رئيس اللجنة الدولية للجمعية الأمريكية لعلاج التدخين، قائلا: “هناك بعض الأفراد يتناولون الكافيين بكميات مبالغ فيها ويتجاوزون الكمية الصحية وهي فنجاني قهوة يوميا ، وهو ما يؤدي بهم إلى مشكلات في الدورة الدموية وعدم انتظام في الضغط والإصابة بالقولون العصبي، ارتجاع المرىء، قرحة المعدة، بالإضافة إلى اضطراب النوم بسبب عمل المخ أكثر من طاقته وهو ما يؤدى إلى خلل في نظام النوم ومنه إلى أمراض كثيرة أخرى”.