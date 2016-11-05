شرطة العراق تعلن انطلاق عمليات استعادة ناحية حمام العليل جنوب الموصل

أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية اليوم بدء العملية العسكرية لاستعادة ناحية حمام العليل جنوب مدينة الموصل.

وقال الفريق رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية في بيان مقتضب نقله موقع السومرية نيوز العراقي إن “قطعات مغاوير النخبة والرد السريع والفرقة الآلية والفرقة الخامسة شرعت باسناد سلاح الجيش بعملية اقتحام ناحية حمام العليل جنوب الموصل”.

وكان مدير الناحية الواقعة في محافظة نينوى خلف الجبوري أعلن الأربعاء الماضي أن قوات الشرطة الاتحادية “أحكمت” تطويق الناحية معتبرا معركة تحريرها “محسومة” من الناحية العسكرية.

يذكر ان القوات العراقية المشتركة تواصل عملياتها العسكرية لاستعادة السيطرة على الموصل وتحريرها من قبضة إرهابيي تنظيم “داعش” والتي بدأت في تشرين الأول الماضي.

من جهة ثانية أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة كركوك بمقتل وإصابة 32 إرهابيا من تنظيم “داعش” إثر انفجار سيارة مفخخة أثناء إعدادها في منطقة الحي الصناعي بقضاء الحويجة جنوب غرب المحافظة مشيرا إلى شروع إرهابيي التنظيم بإعداد سيارات مفخخة لنشرها في مواقع متفرقة بهدف استخدامها مع موعد انطلاق عمليات تحرير قضاء الحويجة في المحافطة.

وأوضح المصدر أنه “تم تراجع أعداد إرهابيي التنظيم في الحويجة بعد تسجيل موجة فرار واختفاء لهم حيث بات التنظيم يعتمد على متزعميه المحليين والذين تورطوا معه”.

وكانت مناطق جنوب وغرب محافظة كركوك التي تضم قضاء الحويجة ونواحي الزاب والرياض والعباسي والرشاد تعرضت في حزيران عام 2014 لاعتداء إرهابي من تنظيم “داعش” أدى لسيطرته عليها ومحاصرة الآلاف من أهاليها.