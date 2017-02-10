شرطة النظام التركي تعتقل متظاهرين من جامعة أنقرة

اعتقلت الشرطة التركية التابعة لنظام رجب طيب أردوغان اليوم 12 شخصا وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين كانوا يحاولون دخول جامعة أنقرة للتنديد بطرد 330 أكاديميا بقرار من النظام التركي.

ونقلت رويترز عن مشاركين في الاحتجاج قولهم.. “إن ما يقارب الألف شخص بينهم أكاديميون حاولوا الدخول إلى الحرم الجامعي للتجمع هناك والإعراب عن رفضهم لإجراءات الطرد حيث تمكن بعضهم من الاحتجاج داخل الجامعة بينما بقي آخرون في الشوارع المحيطة غير أن قوات الشرطة أغلقت جميع مداخل الجامعة وبدأت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط ضد المتظاهرين”.

ورددت بعض حشود المتظاهرين التي ضمت طلابا ومعلمين وممثلين عن المجتمع المدني وبعض نواب المعارضة شعارات ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم منها “حزب العدالة والتنمية سيخضع للمساءلة” و”كتفا بكتف ضد الفاشية” بينما اندلعت مواجهات مع الشرطة التركية أثناء محاولتها إبعاد المتظاهرين عن مداخل الحرم الجامعي.

يشار إلى أن الاكاديميين الذين تم طردهم مؤءخرا هم من بين 4500 موظف حكومي تمت إقالتهم بعد أن فرض نظام أردوغان حالة الطوارئ في أعقاب محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز الماضي واستغلاله لها لتصفية خصومه ومعارضي سياسته.