شرطة النظام التركي تفرق مظاهرة ضد العنف بحق النساء

استخدمت شرطة النظام التركي الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة في اسطنبول بمناسبة اليوم العالمي لوقف العنف ضد النساء.

وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن شرطة النظام التركي عمدت إلى تفريق ألف شخص أغلبيتهم من النساء تجمعوا في جادة استقلال الأكثر اكتظاظا في اسطنبول باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وردد المتظاهرون “لن نسكت ولسنا خائفين ولن نرضخ” وحملوا لافتات كتب عليها “ضد العنف بحق النساء” و”النساء قويات متحدات”.

كما منعت الشرطة تجمعا آخر على الضفة الآسيوية للمدينة.

وحول رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان تركيا إلى سجن كبير منع فيه انتقاد سياساته حيث نفذ حملة اعتقالات في عموم البلاد أودع خلالها عشرات الآلاف من الأتراك في السجون وطرد الكثير من وظائفهم في المؤسسات المدنية والعسكرية بذريعة دعم محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز 2016 وذلك استمرارا لإجراءاته الهادفة إلى الهيمنة على جميع المؤسسات في تركيا.