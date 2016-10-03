شرطة حماة: القبض على عنصر خلية إرهابية وسطو مسلح في سلمية

ألقت دورية من فرع الأمن الجنائي بمحافظة حماة القبض على أحد عناصر خلية إرهابية وسطو مسلح في مدينة سلمية.

وذكر قائد الشرطة اللواء أشرف طه أنه بناء على تحريات ومعلومات عن وجود شبكات متخصصة في عمليات الخطف والسطو المسلح في منطقة سلمية بريف المحافظة الشرقي، قامت دوريات فرع الأمن الجنائي بتكثيف تحرياتها التي توصلت خلالها إلى دلائل تشير إلى متورطين.

وبين طه أنه تم نصب كمين قرب أحد أوكارهم وألقي القبض فيه على المدعو “د- س” من أهالي حمص المقيم في سلمية، وتم ضبط سلاح وذخيرة كانت بحوزته.

ولفت قائد الشرطة إلى أن الشخص الملقى القبض عليه اعترف بتورطه في 10 عمليات خطف وسطو مسلح طالت مدنيين في منطقة سلمية وتجري التحقيقات للكشف عن باقي أفراد العصابة بغية تقديمهم للقضاء المختص.

وألقت دوريات الأمن الجنائي يوم الخميس الماضي على اثنين من أفراد عصابة تقوم بالإتجار وترويج المخدرات في محافظة حماة.