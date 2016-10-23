شرطي باكستاني يصفع مراسلة على الهواء

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشرطي باكستاني، أقدم على صفع مراسلة تلفزيونية أثناء تسجيلها تقريراً على الهواء مباشرة بعدما قامت باستفزازه أكثر من مرة.

وبدأت الأحداث حينما اعترض الجندي تصوير المراسلة المنطقة ، حيث قامت باستدعائه وبدا أنه تستجوبه على تصرفه.

حيث تجاهل الجندي حديث المراسلة في البداية ، إلا أنه سرعان ما استدار عليها بعد أن أمسكت به من منطقة قريبة من سلاحه، وأثناء محاولتها النقاش معه باستفزاز قام بصفعها بشكل مباشر.