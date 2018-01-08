شرف: الشعب اليمني سيتجاوز كل رهانات دول العدوان

أكد وزير الخارجية اليمني هشام شرف أن الشعب اليمني سيبقى صامدا وسيتجاوز كل رهانات دول العدوان مشددا على أنه لا حل عسكريا رغم التصعيد الذي تمارسه تلك الدول.

وجدد شرف خلال لقائه نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن معين شريم دعم مساعي الأمين العام للأمم المتحدة وكل القوى الدولية لإعادة مسار العملية السياسية السلمية الرامية لإحلال السلام في اليمن.

واستعرض شرف مع شريم التطورات على الساحة اليمنية في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومعاناة ملايين اليمنيين جراء الكارثة الإنسانية التي يشهدها اليمن نتيجة العدوان والحصار الشامل.