شركة إماراتية تستثمر في سوق الفنادق الإيرانية!

تنوي إدارة شركة فنادق “روتانا”، التي تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقرا لها، بناء عدد من الفنادق في ثلاث مدن إيرانية، هي طهران ومشهد وأصفهان.

وعملت شركة “روتانا” طوال السنوات الماضية على الدخول إلى سوق الفنادق الإيرانية، حيث من المقرر أن تبدء العمل في أول فندق لها في الجمهورية الإسلامية في أقل من عام.

وصرح عمر خدوري المدير التنفيذي لـ “روتانا” بأن المجموعة وقعت عددا من العقود مع الجانب الإيراني لإنشاء عدد من الفنادق في مدن طهران ومشهد وأصفهان، معربا عن أمله في أن يتم البدء بعمليات إنشاء أول هذه الفنادق في مدينة مشهد في مطلع العام 2018.