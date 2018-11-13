شركة إيروفلوت الروسية: ندرس استئناف الرحلات إلى سورية

أعلنت شركة الطيران أيرفلوت الروسية أن الشركة تنظر في إمكانية استئناف الرحلات الجوية المنتظمة إلى سورية في آذار المقبل مشيرة إلى أن اتخاذ القرار بهذا الشأن يتوقف على طلب المسافرين.

وقال مدير الشركة فيتالي سافيلييف للصحفيين اليوم في موسكو: “ندرس هذه الامكانية لكن جدول رحلات الشتاء قد اكتمل لذلك هذا الخيار ممكن ويعتبر من جدول رحلات الصيف المقبل أي منذ آذار 2019”.

واضاف: “يجب أن يكون هناك طلب على الرحلات وأن الأمر متعلق باستعداد المواطنين للسفر إذ اننا لسنا شركة تأجير وإنما شركة رحلات منتظمة وهذا يعني أن علينا أن نرى الركاب الراغبين بالسفر على خطوطنا”.

وكانت شركة أيروفلوت التي مقرها مطار شيريميتوفو في موسكو علقت رحلاتها الجوية إلى سورية في عام 2012.