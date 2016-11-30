شركة الكونسروة بدمشق تستجر «971» طنا من البندورة خلال الموسم الحالي

كشف مدير عام شركة الكونسروة والصناعات الزراعية عبدو الوسوف ان المؤسسة استجرت 971 طنا من البندورة خلال الموسم الحالي محققة نسبة 85 بالمئة من خطتها الانتاجية مع العلم ان الشركة لم تستجر هذه الكمية منذ عام 1995.

وأشار المهندس الوسوف الى ان ثمن شراء كامل الكمية وصل إلى 550 مليون ليرة سددت الشركة منها حتى الان 450 مليون ليرة للمزارعين، لافتا إلى أن هذا يأتي في إطار تنفيذ خطة وزارة الصناعة لتنشيط القطاع وتشجيع المزارعين على الاستمرار بزراعة هذه المادة وتلبية حاجة السوق من منتجات الشركة.

وأوضح الوسوف ان الشركة باعت خلال هذه المدة 1664 طنا من منتجاتها المتنوعة وصلت قيمتها الى نحو 826 مليون ليرة، فيما وصلت أرباحها إلى نحو 83 مليون ليرة.

وكانت الشركة أنتجت خلال الاشهر العشرة من العام الجاري ما يقارب من 2306 أطنان من رب البندورة والبازلاء والمربيات المعلبة والدوكما والكونسروة المتنوعة، بلغت قيمتها نحو 1.120 مليار ليرة.