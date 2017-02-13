شركة “النايلون” تجرى مسابقة للتعاقد مع 30 عاملا من الفئة الثانية

أعلنت الشركة العامة الصناعية لخيوط النايلون والجوارب بدمشق عن اجراء مسابقة للتعاقد مع 30 مواطنا وتعيينهم كعمال من الفئة الثانية وفق عقود استخدام سنوية فى الاعمال الانتاجية والصيانة فى الشركة.

وحدد الاعلان حاجة الشركة الى التعاقد مع 15 عاملا من حملة شهادة المعهد التقانى للصناعات النسيجية وعاملين من حملة المعهد التقانى للصناعات الكيميائية و 4 عمال من حملة خريجى المعهد التقانى للهندسة الميكانيكية والكهربائية و 9 عمال من حملة الشهادة الثانوية العلمية والصناعية.

ودعت الشركة الراغبين بالتقدم الى المسابقة لتقديم أوراقهم الثبوتية ابتداء من /5/ اذار القادم وحتى /30/ منه الى ديوان الشركة فى مقرها على طريق المليحة والمتضمنة طلبا خطيا للاشتراك بالمسابقة وفق النموذج المعد لهذه الغاية تلصق عليه الطوابع اللازمة ويسجل فى ديوان الشركة.

وللاطلاع على تفاصيل الاعلان يمكن زيارة الموقع الالكترونى لوزارة الصناعة أو صفحة الفيسبوك للشركة.