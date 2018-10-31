شركة الوليد للغزل بحمص تستبدل قسما من آلاتها لتحسين منتجاتها

بدأت شركة الوليد للغزل بحمص باتخاذ خطوات عدة لتطوير منتجاتها كما ونوعا وبخبرات وطنية وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.

وأوضح مدير الشركة المهندس مضر رومية ان هذه الخطوات تشتمل على نقل آلات غزل نهائي وسحب وبرم من الشركة الخماسية بدمشق لتحل محل الآلات القديمة بالشركة واستبدال المغذي الكهربائي الرئيسي للشركة بالتعاون مع شركة كهرباء حمص باعتماد قدره نحو 30 مليون ليرة لضمان توفير التيار الكهربائي لجميع الأقسام بشكل أفضل.

وأشار مدير شركة الوليد للغزل إلى أن الشركة تقوم بتامين قسم كبير من احتياجات القطاعين العام والخاص من الغزول القطنية والممزوجة بمواصفات جيدة حيث بلغ اجمالي مبيعات الشركة خلال العام الحالي مع نهاية الربع الثالث 690 طنا بقيمة نحو مليار و321 مليون ليرة وبلغ اجمالي الكميات المنتجة من الغزول القطنية والممزوجة نحو 1136 طنا بقيمة أكثر من 2 مليار ليرة.

ولفت رومية إلى أن الشركة تسعى إلى سد النقص الحاصل في اليد العاملة من خلال إجراء اختبارات ومسابقات وفقا للقوانين والأنظمة.