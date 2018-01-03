شركة تيمز اللبنانية تعرض خدماتها في مجال إعادة الإعمار

بحث معاونا وزير الأشغال العامة والإسكان مع وفد من شركة تيمز للمقاولات اللبنانية آلية التعاون بين الجانبين في مجال توريد الآليات والشراكة في عدد من الأعمال الإنشائية.

وقدم معاون الوزير الدكتور معلا الخضر لمحة عن عمل الجهات المرتبطة بالوزارة في مجال الإسكان ومنها الشركات الإنشائية وهيئتا التطوير والاستثمار العقاري والتخطيط الاقليمي والمؤسسة العامة للإسكان. إضافة إلى إشرافها على نقابتي المهندسين والمقاولين.

من جهته أعرب معاون الوزير محمد سيف الدين عن استعداد الوزارة للتعاون مع الشركة في مرحلة إعادة الإعمار التي تشهدها سورية ولاسيما في ظل تعرض آليات العديد من الشركات الإنشائية للتدمير والسرقة نتيجة الأعمال الإرهابية، مبيناً أن الوزارة تسعى لتأمين آليات جديدة للقطاع الإنشائي واستطاعت تأمين جزء منها، لكنها مازالت بحاجة الكثير من الآليات الهندسية النوعية وهو ما تعمل على تأمينه عبر التواصل مع الشركات الإنشائية في الدول الصديقة لسورية.

بدوره عرض مدير عام شركة تيمز المهندس معين سمحات الأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها والتي من الممكن التعاون مع شركات الوزارة لتنفيذها ضمن مشاريع في سورية. حيث تتخصص الشركة بمجال البنى التحتية والأشغال العامة وهندسة وبناء الأعمال المدنية العامة والطرق وخطوط أنابيب المياه ومحطات المعالجة ومشاريع الهندسة الكهربائية والميكانيكية ومحطات النقل والتوزيع وتوليد الكهرباء. إضافة لدورها في إدارة المرافق وخدمات التشغيل والصيانة والتوريد.