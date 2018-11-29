شركة روسية: التهديد بالحروب التجارية حافز إضافي للتعاون بين روسيا والصين

نقلت وكالة سبوتنيك، عن رئيس شركة (روس نفط) الروسية إيغور سيتشين، تأكيده أن زيادة الحمائية والتهديد بالحروب التجارية في الاقتصاد العالمي تعد حوافز إضافية للتعاون بين روسيا والصين.

يذكر أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب افتعل حربا تجارية مع الصين بعد فرض إدارته رسوماً جمركية جديدة على البضائع الصينية في إطار سياسات العقوبات الاقتصادية التي تتبعها واشنطن ضد الدول المستقلة والتي لا تسير وفق نهجها.

وأكد سيتشين أن إمكانيات التعاون بين روسيا والصين في مجمع الوقود والطاقة لم تستنفد بعد مشيرا إلى أن النتائج التي تم التوصل إليها بهذا الاتجاه جدية مبينا أن الطرفين اتفقا على إنشاء منصة دائمة لتبادل وجهات النظر حول المشاريع من أجل إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي في قطاع الطاقة.

ولفت سيتشين إلى أنه يتعين على روسيا والصين تطوير التعاون بشكل أكثر فعالية بين البنوك الرائدة.