شركة سكر تل سلحب: تنظيم«261» عقدا مع الفلاحين لزراعة الشوندر السكري

وصل عدد العقود التي نظمتها شركة سكر تل سلحب مع الفلاحين من أجل توريد محصول الشوندر السكري للعروة الخريفية للموسم المقبل منذ منتصف تشرين الأول الماضي وحتى الآن إلى 261 عقدا لزراعة مساحة 4141 دونما.

وبين مدير عام شركة سكر تل سلحب المهندس إبراهيم عبد الكريم نصرة أنه من المتوقع أن يزداد عدد المتعاقدين في الأيام المقبلة قبيل البدء بأعمال الزراعة التي تبدأ ما بين 15/10 و15/11، حيث تم إعلام المزارعين من خلال الوحدات الإرشادية التزام شركة السكر بموجب العقود باستلام كامل الإنتاج للمساحات المتعاقدة وبسعر 25 ألف ليرة للطن الواحد، فضلا عن توفير كامل مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة دينا، إضافة إلى تقديم سلفة للمزارعين تبلغ 10 آلاف و800 ليرة عن كل دونم ستتم زراعته بمحصول الشوندر.

يشار الى أن إجمالي كميات محصول الشوندر المسوق من المزارعين إلى معمل شركة سكر تل سلحب لصالح مؤسسة أعلاف حماة للموسم الزراعي الحالي بلغ نحو 7479 طناً، وذلك بموجب عقود تم تنظيمها بين معمل سكر تل سلحب وبين الفلاحين من أجل توريد محصول الشوندر للعروة الخريفية والبالغ عددها 392 عقداً.