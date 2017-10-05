شركة سكر ‏حمص.. صيانة المراجل بانتظار الاقلاع مجددا

باشرت شركة سكر حمص عمليات صيانة وإعادة تأهيل المراجل بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وذلك بتكلفة تقدر بنحو ‏‏100 مليون ليرة.

وأوضحت مديرة التخطيط في الشركة المهندسة ليلى العلي في تصريح لها اليوم أن ‏الشركة تعمل بشكل سنوي على صيانة وتأهيل المعدات لديها بهدف الحفاظ على طاقتها الإنتاجية وزيادتها. حيث نفذت ضمن خطة إسعافية تأهيل براد الخميرة في معمل الخميرة والذي ‏تضرر بسبب الظروف الراهنة.‏

وبينت العلي أن إنتاج معمل السكر خلال الأشهر ‏التسعة الماضية بلغ 9620 طنا من السكر الأبيض الناتج عن تكرير السكر الأ‏حمر الخامي المستورد، لافتة إلى أن المعمل توقف منتصف أيار الماضي عن الإنتاج لحين إيجاد سوق لتصريف المنتج ‏الذي باشرت المؤسسة السورية للتجارة باستجراره بكميات قليلة بلغت حتى نهاية أيلول الماضي 2908 أطنان. مبينة أن المعمل سيقلع من جديد فور انخفاض مخزون مستودعات الشركة ‏من السكر الأبيض.

وأشارت العلي إلى أن معمل الخميرة هو الوحيد في سورية ‏بسبب خروج معامل الخميرة في باقي المحافظات عن الخدمة جراء الاعتداءات الإرهابية، موضحة أن المعمل يعمل بنصف طاقته الإنتاجية لتصريف ‏المنتج مناصفة مع الخميرة الجافة المستوردة حيث بلغ إنتاجه حتى نهاية أيلول الماضي 2784 طنا. كما بلغ إنتاج معمل الكحول الصناعي لنفس الفترة 207 أطنان ويعود انخفاضه لارتباط ‏الانتاج بالطلب في حين معمل الزيت متوقف لعدم توفر المادة الأولية اللازمة لتشغيله وهي ‏بذور القطن. أما معمل الصابون الذي أنتج 40 طنا خلال نفس الفترة فهو يعمل حسب ‏تشغيل معامل السكر والزيت.

وخلصت مديرة التخطيط إلى أن جميع معامل الشركة الأربعة سكر- زيت -‏خميرة-صابون بحالة فنية جيدة وجاهزة للإنتاج وقد بلغت قيمة مبيعاتها من بداية العام لغاية أيلول الماضي أكثر من 2 مليار ليرة بدون قيمة مبيعات السكر خلال شهري آب وأيلول الماضيين الذي استجرته ‏المؤسسة السورية للتجارة.