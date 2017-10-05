شركة سكر ‏حمص.. صيانة المراجل بانتظار الاقلاع مجددا

باشرت شركة سكر حمص عمليات صيانة وإعادة تأهيل المراجل بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وذلك بتكلفة تقدر بنحو 100 مليون ليرة.
وأوضحت مديرة التخطيط في الشركة المهندسة ليلى العلي في تصريح لها اليوم أن الشركة تعمل بشكل سنوي على صيانة وتأهيل المعدات لديها بهدف الحفاظ على طاقتها الإنتاجية وزيادتها. حيث نفذت ضمن خطة إسعافية تأهيل براد الخميرة في معمل الخميرة والذي تضرر بسبب الظروف الراهنة.
وبينت العلي أن إنتاج معمل السكر خلال الأشهر التسعة الماضية بلغ 9620 طنا من السكر الأبيض الناتج عن تكرير السكر الأحمر الخامي المستورد، لافتة إلى أن المعمل توقف منتصف أيار الماضي عن الإنتاج لحين إيجاد سوق لتصريف المنتج الذي باشرت المؤسسة السورية للتجارة باستجراره بكميات قليلة بلغت حتى نهاية أيلول الماضي 2908 أطنان. مبينة أن المعمل سيقلع من جديد فور انخفاض مخزون مستودعات الشركة من السكر الأبيض.
وأشارت العلي إلى أن معمل الخميرة هو الوحيد في سورية بسبب خروج معامل الخميرة في باقي المحافظات عن الخدمة جراء الاعتداءات الإرهابية، موضحة أن المعمل يعمل بنصف طاقته الإنتاجية لتصريف المنتج مناصفة مع الخميرة الجافة المستوردة حيث بلغ إنتاجه حتى نهاية أيلول الماضي 2784 طنا. كما بلغ إنتاج معمل الكحول الصناعي لنفس الفترة 207 أطنان ويعود انخفاضه لارتباط الانتاج بالطلب في حين معمل الزيت متوقف لعدم توفر المادة الأولية اللازمة لتشغيله وهي بذور القطن. أما معمل الصابون الذي أنتج 40 طنا خلال نفس الفترة فهو يعمل حسب تشغيل معامل السكر والزيت.
وخلصت مديرة التخطيط إلى أن جميع معامل الشركة الأربعة سكر- زيت -خميرة-صابون بحالة فنية جيدة وجاهزة للإنتاج وقد بلغت قيمة مبيعاتها من بداية العام لغاية أيلول الماضي أكثر من 2 مليار ليرة بدون قيمة مبيعات السكر خلال شهري آب وأيلول الماضيين الذي استجرته المؤسسة السورية للتجارة.