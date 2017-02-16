شركة سورية بيلاروسية لإنتاج الشاحنات خلال أشهر

كشف وزير الصناعة أحمد الحمو عن إقلاع الشركة السورية البيلاروسية لإنتاج الشاحنات خلال النصف الأول من هذا العام، إذ من المقرر أن يتم إنتاج ثلاثة موديلات للشاحنات التي سيعلن عنها في حينه.

جاء حديثه هذا خلال لقائه أمس مع الوفد البيلاروسي الذي اطلع خلال الزيارة على آخر المستجدات في موضوع إقامة شراكة لإنتاج الشاحنات في سورية.

بدوره بيّن المدير التنفيذي لشركة ماز البيلاروسية أن جميع الأمور الفنية المتعلقة بتوريد خطوط الإنتاج الخاصة بإقامة شراكة لإنتاج الشاحنات في سورية بالتعاون والتشاركية مع بيلاروسيا قد أصبحت جاهزة وبانتظار الإجراءات اللازمة.

وكان وزير الصناعة قد تحدث في بداية اللقاء عن التشاركية مع الجانب البيلاروسي وضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيراً إلى اهتمامهم بنقل التكنولوجيا الحديثة إلى سورية وأثنى على الفنيين في شركة ماز لإنتاج الشاحنات وللخطوات التنفيذية التي قاموا بها ووعد بتقديم التسهيلات كافة لإقلاع هذه الشركة بالسرعة الممكنة.

من الجدير ذكره أن المؤسسة العامة للصناعات الهندسية كانت قد تقدمت بدراستي جدوى اقتصادية شاركت بهما شركة ماز لإقامة مصنعين للشاحنات والباصات مع المؤسسة الهندسية إلا أن الأزمة حالت دون إتمام إقامة هذين المصنعين. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ البروتوكول الموقع خلال اجتماعات اللجنة السورية البيلاروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني في العاصمة البيلاروسية مينسك في منتصف عام 2015.