شركة صوف حماة تنتج نِمراً جديدة من الخيوط الصوفية لصناعة السجاد

حماة – سرحان الموعي

نجح عمال وفنيو الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد في حماة في تصنيع خيوط صوفية من نمرة 2.5 على 4 تدخل في صناعة السجاد الصوفي 100%، وأوضح مدير الشركة المهندس نعمان الأصفر أن هذه التجارب استمرت على مدار 30 يوماً لتتكلل بالنجاح، حيث تم التوصل إلى إنتاج هذه الخيوط وبنمرة لم يتم إنتاجها أبداً في الشركة، وذلك ضمن سياق توجه الشركة لتصنيع العديد من الخيوط الصوفية وبنمر مختلفة، وتلبية حاجة معامل السجاد في مختلف محافظات القطر، مبيّناً أن الخيوط تتميز بليونتها ونعومتها تماثلان جودة الخيوط الصوفية المستوردة بما يضمن استمرارية إنتاج السجاد الوطني.

وأضاف: إنه ومع تطوير خطة الشركة الإنتاجية ونوعية وجودة السجاد الصوفي بدأت تستقبل طلبات وعقود من القطاع الخاص لاستجرار كميات من السجاد الصوفي، خاصة بعد تقدم إحدى الجهات بطلبية استجرار 22 ألف م2 من السجاد الصوفي من مختلف الألوان والنقشات، ووضعها ضمن خطة العام المقبل.

وأوضح الأصفر أن هناك بعض المعوقات التي تعترض العمل، منها صعوبة تأمين القطع التبديلية الخاصة بأنوال السجاد، حيث إن أغلبها مستورد، واندثار الشركات المصنعة لهذه القطع، وارتفاع تكاليف النقل بين المعامل، والنقص الشديد في العمال في كافة أقسام الشركة، إضافة إلى ارتفاع المديونية على مؤسسة سندس سابقاً، والتي تم دمجها مع المؤسسة العامة للخزن والتسويق والاستهلاكية باسم المؤسسة السورية للتجارة وعدم تسديدها لديونها، حيث بلغت حسب آخر مطابقة /777/ مليون ليرة.

يشار إلى أن مبيعات الشركة خلال 10 أشهر ماضية من العام الحالي تجاوزت 586 مليون ليرة.