شركة كهرباء دمشق: الوضع العام جيد والتحدي في الاستجرار غير المشروع

أكد المدير العام للشركة العامة للكهرباء بدمشق المهندس باسل عمر أن وضع الكهرباء في مدينة دمشق “جيد” والانقطاعات التي تحدث بشكل قسري في بعض المحطات أو مراكز التحويل سببها الحمولات الزائدة والصيانة التي تقوم بها الوزارة لمحطات التوليد والتي من المتوقع انتهاؤها بداية الشهر القادم.

وبالنسبة لمكاتب الطوارئ لفت عمر إلى أنها في حالة استنفار دائم وعلى مدار ساعة 24 لتلبية طلبات المواطنين واصلاح الأعطال، مشيراً إلى أن الشركة تلجأ في الحالات الخطيرة إلى قطع التيار الكهربائي عن المواطنين كإجراء وقائي كما حصل في ركن الدين مؤخراً أثناء السيل الجارف والأمطار الغزيرة.

وأوضح عمر أن الحمولات ترتفع في الشتاء نتيجة الاستهلاك الكبير للكهرباء واستخداماتها لأغراض شتى ولا سيما التدفئة منوها بضرورة الاستخدام العقلاني للطاقة الكهربائية وعدم تشغيل كل الأجهزة الكهربائية بنفس الوقت لأن هذه العملية تؤدي لارتفاع الفواتير على المواطن بالإضافة إلى حرمانهم من الاستفادة من الكهرباء بشكل أفضل.

وبين عمر أن الشركة تواجه تحدياً كبيراً في ظاهرة استجرار الكهرباء غير المشروع الذي يؤدي إلى أعطال بالمحولات والكابلات وبعض التجهيزات الكهربائية وبالتالي خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الوزارة تتابع تنظيم هذه الظاهرة عبر القيام بجولات لمكافحتها وتنظيم الضبوط بحق المخالفين .

وبلغ عدد العدادات المركبة في دمشق خلال العام الحالي “9000 ” عداد منزلي بينما تم تبديل “6000 ” عداد وفق عمر الذي أوضح أن الشركة قامت باستبدال العدادات الميكانيكية بعدادات إلكترونية لزيادة وثوقية الشبكة الكهربائية والحفاظ على حق المواطن وحق الشركة، داعياً المواطنين لمراجعة الشركة في حال حدوث أي خلل.

وأشار عمر إلى أن خطة العدادات المسبقة الدفع وضعت على السكة بعد أن تم تجهيز دفاتر الشروط واستدراج بعض العروض والموضوع بمتابعة المؤسسة العامة لتوزيع الطاقة.

وأوضح عمر أنه في مركز الإرسال يتم التواصل مباشرة مع كل المحطات ومكاتب الطوارئ في أنحاء المحافظة بهدف تحديد كميات الميغاواطات التي ستوزع على كل محطة إضافة لمعالجة شكاوي الأعطال التي تتردد.

العامل رامي خماش من مكتب الإرسال أوضح أنهم يتلقون الاتصالات من المحطات ولا سيما المتعلقة بأعطال الشبكة حيث تتم المتابعة من خلال شعبة الطوارئ، لافتاً إلى أن الشكاوي حول تعطل الشبكة تزداد في الأحوال الجوية الطارئة.

بدوره رئيس دائرة توزيع الطاقة المهندس عبد القادر الموصلي بين أن عملهم يتركز على التنسيق وقيادة المحطات الموجودة في مدينة دمشق والتي تضم نحو 30 محطة لتحويل التوتر من 66 إلى 20 كيلوفولط وهذا التوتر ينطلق فيما بعد إلى مراكز التحويل الخزانات الموزعة في دمشق والبالغ عددها نحو 6000 مركز تحويل.