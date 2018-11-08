شركة كهرباء محردة : 216 ناجحا في اختبار الفئات الثالثة والرابعة والخامسة

أصدرت الشركة العامة لمحطة توليد الطاقة الكهربائية في محردة أسماء الناجحين في الامتحان العملي للمتقدمين إلى اختبار الفئات الثالثة والرابعة والخامسة والذي تم إجراؤه منتصف الشهر الماضي.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس علي هيفا اليوم أن عدد الناجحين في الامتحان العملي لمختلف الفئات بلغ 216 شخصاً منهم 22 متقدماً من ذوي الشهداء، مبيناً أنه يمكن الاطلاع على أسماء الناجحين من خلال لوحة الاعلانات في الشركة أو موقعها على الانترنت.

وكانت شركة كهرباء محردة أعلنت في شهر حزيران الماضي عن إجراء اختبار لتعيين عدد من العاملين من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة