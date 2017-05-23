شرودر: على برلين أن تدرك استحالة عزل روسيا

أعرب المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر عن أمله بأن “تستعيد برلين رشدها” بعد الانتخابات البرلمانية العامة في البلاد وتدرك استحالة عزل روسيا.

وأكد شرودر في مقابلة مع مجلة سيسيرو الألمانية أن روسيا “جارة مهمة للاتحاد الأوروبي ومن الأعضاء الأساسيين بمجلس الأمن الدولي” داعيا إلى “رفع تدريجي للعقوبات” ضد موسكو.

وأشار شرودر إلى أنه توجد مصلحة لألمانيا وروسيا بالتعاون الاقتصادي وقال “نحن ندرك أننا بحاجة إلى السوق الروسية والموارد الروسية.. ويدرك الروس أنهم بحاجة للتكنولوجيات الألمانية”.

وشدد شرودر على أن روسيا “لن تتخلى عن القرم” مضيفا في هذا الصدد “حان الوقت لمواجهة الحقيقة شئنا أم أبينا”.

وكانت شبه جزيرة القرم عادت إلى السيادة الروسية بعد تنظيم استفتاء عام 2014 حيث وافقت أغلبية ساحقة من سكان شبه الجزيرة على العودة إلى السيادة الروسية.