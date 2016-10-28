شعبان: الإعلام الغربي يشوه الحقائق عن سورية عن عمد

أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان أن وسائل الاعلام الغربية تشوه عن عمد الأحداث الجارية في سورية وتتهم سورية وروسيا بجرائم يرتكبها “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة ولا سيما قصف المدارس والمشافي ومنشآت البنى التحتية في سورية.

وقالت الدكتورة شعبان في كلمة لها خلال مؤتمر علمي دولي بعنوان “المصالحة الوطنية ومستقبل سورية” نظمه معهد الاستشراق لدى أكاديمية العلوم الروسية في موسكو اليوم.. إن “سورية وروسيا تتعاونان بالكامل مع الامم المتحدة ولكن التحالف الامريكي دمر ما يزيد على 300 مدرسة ومشفى في سورية دون ان نسمع كلمة واحدة ادانة لذلك في وسائل الاعلام الغربية وقناتي الجزيرة والعربية”.