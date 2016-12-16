شعبان: تحرير حلب نقطة مفصلية وميزان القوى قد تغير

أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان أن تحرير حلب من الإرهاب نقطة مفصلية ستغير وجه المعركة في سورية وموازين القوى إقليميا ودوليا.

وأشارت شعبان في حديث لقناة “المنار” اليوم إلى أن هذا الإنجاز مؤشر ليس فقط للقضاء على الإرهاب في سورية وإنما لاتخاذ موقف عالمي ضده ولمصلحة الشعوب التي تناضل من أجل سيادتها ومستقبل بلدانها وقرارها المستقل.

وشددت شعبان على أن سورية وإيران والمقاومة وكل من يؤمن بالحق العربي هو الذي سيقود مستقبل هذه المنطقة مبينة أن المستقبل هو للشعوب والدول والحكومات التي تقف قولا وفعلا ضد الإرهاب.

ولفتت شعبان إلى تغيير ميزان القوى الدولي الذي لم تعد الولايات المتحدة اللاعب الاساسي فيه وقالت.. “إن ميزان القوى قد تغير وأن روسيا اليوم والصين والقوى الحليفة هي التي تقود المشهد الدولي وليس الولايات المتحدة والغرب”.

وأوضحت شعبان أن هدف الغرب هو دعم الإرهابيين حيث لا يوجد إرهاب لوحده دون دعم قوى خارجية.. والشعوب كلها أصبحت تعرف من الذي يدعم الإرهاب ومن الذي هو ضده.