شعبان: تضحيات محور المقاومة في سورية أفشلت مخططات الغرب فيها

ضمن فعاليات يوم القدس الثقافي وإحياء للذكرى السنوية الأولى لانتفاضة القدس المباركة بدأت في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق اليوم فعاليات ملتقى “القدس نبض الانتفاضة” الذي تنظمه مؤسسة القدس الدولية فرع سورية.

وقالت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية خلال فعاليات الملتقى: إن تضحيات محور المقاومة في سورية أفشلت مخططات الغرب فيها، ونضالنا يجب أن يتركز على مقاومة الاحتلال الصهيونى وأدواته الإرهابية.

وكان ذكر مدير عام المؤسسة الدكتور سفير الجراد أن الهدف من الفعالية تسليط الضوء على انتفاضة القدس المباركة التي يمر عامها الأول وجاءت ردا من الشباب الفلسطيني على الهيمنة الصهيونية وتعبيرا عن الانتماء الوطني والتمسك بالهوية.

ويتضمن الملتقى كلمات مؤسسة القدس الدولية فرع سورية والفصائل الفلسطينية، إضافة إلى عرض فيلم توثيقي عن انتفاضة القدس من إنتاج المؤسسة.