شعبان: سورية ماضية في نهج المصالحة ومستعدة لاستئناف الحوار

أكدت المستشارة السياسية والإعلامية فى رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان اليوم استعداد سورية لاستئناف الحوار السوري السوري شريطة أن يعبر الجانب الآخر عن استعداده بهذا الشأن .

ونقلت وكالة تاس عن الدكتورة شعبان قولها في حديث لقناة روسيا 24 نحن بالتأكيد مستعدون لاستئناف هذه المحادثات شرط أن يكون الطرف الآخر وهو المعارضة مستعدة لذلك أيضا لافتة الى أن سورية اضافة إلى ذلك تمضي في نهج مهم للغاية وهو المصالحة الوطنية وقد تم بالفعل إحراز تقدم بهذا الشأن.

وأضافت أن المشكلة مع المعارضة تكمن في أن كل طرف منها يتلقى الأموال من أطراف خارجية كالسعودية وقطر وتركيا .. وهؤلاء ليسوا على الإطلاق معارضة وطنية ..انهم عملاء أجانب .. هؤلاء إرهابيون مدعومون من الغرب وهم مسؤولون عن عدم نجاح التهدئة الانسانية.

وتابعت شعبان ان الغرب يستغل الوضع في الشرق الاوسط لتحقيق أهدافه “الاستراتيجية” في المنطقة وهو يريد لدوله أن تصبح من جديد دول طوائف ولكننا لسنا كذلك ..إننا دول وطنية ترغب بان تبقى دولا قويا قادرة على حماية نفسها وحماية حضارتها.

وقالت أعلنا عن موافقتنا على وقف الأعمال القتالية ولكن الولايات المتحدة هي من انتهك الاتفاق وذلك من خلال شنها غارات جوية على مواقع للجيش العربي السوري ولذلك فإن عدم تنفيذ التهدئة الانسانية ليس خطأ الحكومة السورية أو روسيا بل مسؤولية الإرهابيين الذين يتمتعون بدعم دول الغرب لهم.

وأشارت إلى أن على الغرب ان يدرك في النهاية أنه لا يستطيع فرض إرادته على سورية أو أي بلد آخر في ظل تعددية الاقطاب التي بدأت تتشكل في العالم مجددا.

إلى ذلك رحبت الدكتورة شعبان بالاقتراح الروسي باعتماد خطة في الشرق الأوسط مماثلة لخطة مارشال التي اعتمدت بعد الحرب العالمية الثانية والتي تقضي بمساعدة الدول المتضررة من الحرب في إحياء اقتصاداتها لافتة إلى أن هذه “الخطة الوطنية” تسهم في مساعدة سورية وقالت هذا سيكون مساهمة عظيمة للتنمية في سورية ومنطقة الشرق الأوسط وضمان تحقيق السلام والأمن في العالم بأكمله.