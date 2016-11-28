شعبان: صمود سورية ودعم الحلفاء غيّر المعادلة الإقليمية والدولية

عقد يوم الإثنين ملتقى البعث للحوار الذي أقامه فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي على مدرج جامعة دمشق، تحت عنوان “خفايا السياسة الأمريكية.. ويكيليكس أنموذجاً”.

وأكدت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان “أن صمود سورية ودعم حلفائها لها غير المعادلة الإقليمية والدولية”. وقالت: ”إن الأمور التي حدثت في الأسابيع الأخيرة أظهرت الكثير من الخفايا السياسية والإعلامية للدول الغربية”.

وأضافت شعبان: “إن سورية تقارب المرحلة القادمة مع الشرق والغرب بروح تسامحية تصالحية تعاونية مع كل القوى التي تريد أن تتعاون معها من أجل إيصال الحقيقة إلى العالم” والتأكيد على احترام سيادة الدول وإرساء مبدأ عدم التدخل بشؤونها.

وبينت شعبان أن التداعيات الأخيرة الحاصلة على الساحة الدولية تضع دول المنطقة أمام عالم جديد يتطلب المزيد من التفكير والعمل لوضع خطط استراتيجية سياسية وإعلامية على مستوى المنطقة والعالم.

وأشارت شعبان إلى أن “دور الغرب يعاني هذه الفترة من الانحدار وبعد /5/ سنوات قادمة لن نرى أوروبا كما نراها اليوم وما يوضح ذلك أن إجراء البرلمان الأوروبي تصويتاً لمواجهة قناة روسيا اليوم يدل على مدى الارباك الذي وصل إليه الاتحاد الأوروبي بأنه يخشى من قناة إعلامية أن تقسم الاتحاد وتؤثر على اتجاهات المواطن الأوروبي”.

بدوره وصف أستاذ القانون العام بجامعة دمشق الدكتور عصام التكروري الإعلام الخاص بتسريبات ويكيليكس بأنه “إعلام الرقص مع الأفاعي”، متسائلاً “لماذا لا تهتم واشنطن بتسريبات ويكيليكس المتعلقة بارتكابها جرائم حرب بينما تركز اعلامياً على تسريبات تتعلق بخصومها”.

وأوضح التكروري أن “كلمة ويكيليكس تعني التسريبات السريعة وأن المعلومات التي تنشر من خلاله تخضع للتدقيق من قبل فريق مجهول الهوية وقد تخضع سياسة تحرير بعض التسريبات فيه لمصلحة من يدفع أكثر من الممولين المجهولين وخاصة إذا تعلق المحتوى بمسائل الإرهاب وحقوق الانسان والفساد”.

ولفت التكروري إلى “أن عدم رد فعل واشنطن على تسريبات ويكيليكس بخصوص جرائمها في التجسس وحروب أفغانستان والعراق يشير إلى احتمالين إما أنها لا تريد منح هذه التسريبات أي مصداقية أو أن توجه رسالة لخصومها بأن حصانتها من اعتناق المعايير الاخلاقية لا تقل عن حصانتها من أن تكون موضوعاً للملاحقة القانونية لذلك لم يتجرأ أحد أن يتحرى قضائياً عن جرائم واشنطن وفق تسريبات ويكيليكس”.

ودعا التكروري وسائل الإعلام الرصينة إلى التعامل الحذر مع هذه التسريبات عبر طريقتين “من خلال العدول عن وصف التسريبات في الإعلام بأنها /وثائق/ والعمل على تعريف الجمهور بطبيعة إعلام ويكيليكس الذي يقوم على إعداد الوجبات الإخبارية السريعة من قبل قنوات مفتوحة وبما يناسب ذوق المستهلكين”.

بدوره لفت الباحث في الشؤون التركية “حسني محلي” إلى “أن المؤامرة التي يتعرض لها الشعب السوري سواء من الدول الغربية أم من الممارسات التركية بدعم من السعودية وقطر ليست مؤامرة عسكرية فحسب إنما اجتماعية ونفسية بهدف تحطيم معنويات الشعب السوري”، مؤكداً أهمية المشاركة الشبابية في هذه الملتقيات كونهم الشريحة المسؤولة عن بناء سورية الجديدة.

وفي مداخلته أثناء الملتقى أشار عضو القيادة القطرية لحزب البعث رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام خلف المفتاح إلى أهمية هذه الملتقيات التي تندرج في اطار استراتيجية الحزب لتعميق التوعية ولا سيما في صفوف الطلاب والشباب مؤكداً أن السوريين عبر تاريخهم الثقافي المتجذر يشكلون أنموذجا للتعايش والسلام في العالم كله في حين حاول الاعلام الغربي نقل صورة مغايرة لحقيقة الشعب السوري وارثه الحضاري.

حضر الملتقى عضو القيادة القطرية للحزب رئيسة مكتب التعليم العالي القطري فيروز الموسى وأمين واعضاء قيادة فرع جامعة دمشق للحزب ورئيس جامعة دمشق وعمداء الكليات في دمشق وحشد من الطلاب.