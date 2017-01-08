شعبة الحزب بريف حماة توزّع سلات غذائية على أسر الشهداء

تقديرا لتضحياتهم في سبيل الوطن وزعت شعبة ريف حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي بالتعاون مع فرع منظمة الهلال الاحمر العربي السوري بالمحافظة اليوم 1600سلة غذائية على أسر الشهداء فى قرى وبلدات براق والخالدية

والشيحة وقمحانة والربيعة ومعرشحور بريف حماة.

وعبر ذوو الشهداء عن فخرهم بشهادة أبنائهم في سبيل عزة وكرامة سورية، مؤكدين وقوفهم الى جانب الجيش والقوات المسلحة في مواجهة الارهاب حتى تحقيق النصر.

واكد أمين شعبة ريف حماة للحزب محمد حجازي أن متابعة أسر الشهداء والجرحى واجب وطنى تجاه من قدموا أغلى ما يملكون من

أجل عزة وشموخ سورية، موضحا أن الشعبة قامت أيضا بتوزيع 200 بطاقة صحية للعلاج المجاني لاسر الشهداء بهدف تقديم رعاية صحية مجانية لهم.