شعبة الرميلان أولاً في المناظرات الثقافية في فرع الحسكة

أحرز فريق شعبة الرميلان للحزب المركز الأول في المناظرات الثقافية على مستوى فرع الحسكة للحزب، برصيد ٥٢ نقطة بعد فوزه على فريق شعبة الجبسة والتي أقيمت في قاعة المحاضرات في المركز الثقافي العربي بالحسكة بحضور الرفيق أحمد الوكاع رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام والرفيق محمد الكلش رئيس مكتب الفلاحين الفرعي حيث جاءت الأسئلة لأربعة محاور من كراس الرفيق البعثي- تعاميم القيادة القطرية – الكراسات التي أصدرتها القيادة القطرية وخطابات السيد الرئيس، وثقافة عامة.

حضر المناظرات النهائية الرفاق أمناء وأعضاء قيادات الشعب الحزبية.

البعث ميديا || الحسكة – عبد الرحمن السيد