شعبة المدينة الأولى للحزب توزع عددا من السلال الغذائية على أسر شهداء الجيش

وزعت شعبة المدينة الأولى لحزب البعث العربي الاشتراكي عددا من السلال الغذائية على أسر شهداء الجيش العربي السوري والقوات المسلحة في أحياء البياض والتعاونية والجلاء وجنوب الثكنة والدباغة والمرابط بمدينة حماة.

وأشار أمين الشعبة محمد أكرم زمزم إلى متابعة جميع متطلبات واحتياجات ذوي الشهداء والجرحى كواجب وطني وأخلاقي وتقديرا لتضحيات أبنائهم بأرواحهم ودمائهم في سبيل عزة وكرامة الوطن.فيما أكد ذوو الشهداء استعدادهم لتقديم الغالي والنفيس من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن ووقوفهم إلى جانب الجيش والقوات المسلحة لتطهير كل شبر من دنس الإرهاب والإرهابيين معربين عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على هذه المبادرة التي تعكس الحس الوطني العالي.

وكانت الشعبة قد وزعت خلال الشهرين الماضيين عددا من السلات الغذائية على أسر الشهداء في أحياء الجراجمة والباشورة والتعاونية والمحافظة والشهباء في مدينة حماة.

حماة-منير الأحمد