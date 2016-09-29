شعبة محردة للحزب توزع سلات غذائية على أسر الشهداء

بدأت شعبة محردة لحزب البعث العربي الاشتراكي توزيع 176 سلة غذائية على أسر الشهداء في بلدات كرناز وشيزر وتل سكين والصفصافية بريف حماة الغربي.

وبين أمين شعبة محردة للحزب سعيد عفور إلى أن عملية التوزيع تمت بالتنسيق مع الفعاليات المحلية والأهلية في مدينة محردة والبلدات ووفق جداول وقوائم اسمية لضمان وصول السلات لمستحقيها مبيناً أن الشعبة بدأت أيضا بتوزيع 119 بطاقة صحية للعلاج المجاني لأسر الشهداء والمستفيدين من هذه البطاقة من زوجة الشهيد والأبناء ووالد الشهيد ووالدته لافتا إلى أن هناك حاجة لوجود مكتب لمتابعة شؤون أسر الشهداء في مدينة محردة لتسهيل الإجراءات لأبناء المدينة والقرى والبلدات في مجالها.

وأوضح أن الشعبة وضعت خطة لإقامة أنشطة بمشاركة فعاليات اقتصادية وتجارية وأهلية لدعم أسر شهداء والجرحى المصابين بإعاقات دائمة منوها بأهمية هذه الأنشطة في بلسمة جراح جرحى الجيش وأهالي الشهداء الذين ضحوا بالغالي فداء للوطن.

حماة-البعث ميديا-منير الأحمد