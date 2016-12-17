شعبة يبرود للحزب تنظم لقاء جماهيري لاستقطاب المتطوعين في صفوف الفيلق الخامس

نفذت قيادة شعبة يبرود لحزب البعث اليوم لقاء نوعي بالمواطنين في المدينة بهدف استقطاب المتطوعين في صفوف الفيلق الخامس اقتحام في الجيش العربي السوري في مقاعة شعبة يبرود وذلك في اطار خطة قيادة فرع ريف دمشق للحزب.

تم اللقاء بالتعاون مع محافظة ريف دمشق وضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة العاملين في منطقة القلمون بهدف استقطاب وحث الشباب على الانضمام لصفوف الفيلق الخامس.

ضم اللقاء كل من الرفاق: راتب عدس نائب السيد محافظ ريف دمشق، احمد زيتون أمين عام محافظة ريف دمشق، العميد رباح دوه جي من مجموعة العمليات، العقيد وفيق ناصيف من مجموعة العمليات.

كما حضر اللقاء امين وأعضاء قيادة الشعبة والرفاق والمواطنين أعضاء لجنة المنطقة المشكلة لنفس الغرض عرض خلالها الرفاق الحضور شروط وميزات الانضمام للفيلق الخامس اقتحام.

ورصدت البعث ميديا اقبال الشبان على الانضمام الى الفيلق الخامس اقتحام معتبرين هذه الخطوة استكمال لما تم العمل عليه في رفد الجيش والقوات المسلحة بالقوة البشرية اللازمة لدحر الارهاب.

يذكر ان منطقة يبرود التي تم تحريرها من رجس الارهاب منذ ما يقارب السنة ونصف شهدت تشكيل العديد من الفصائل الرديفة لقوات الجيش العربي السوري وساهم ابناءها في دحر الارهاب الى جانب قوات الجيش وقوات الاصدقاء.

البعث ميديا|| بلال ديب