“شغف الشام” ملتقى ذوي الاحتياجات الخاصة

يشارك الفيلم التلفزيوني “شغف الشام” للمخرج فادي زغيب في الملتقى الدولي الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة “أولادنا” وتشير كاتبة العمل رفيف قنديل إلى أن “شغف الشام” هو الفيلم التلفزيوني الأول الطويل الذي يتحدث عن معاناة أطفال الحرب على سورية، وهي أول مشاركة سورية في هذا الملتقى، موجهة الشكر إلى الإعلامية المصرية رؤى مظلوم- سورية الأصل- لمساهمتها في إيصال الفيلم إلى الملتقى، والسيدتين سهير قادر وفايزة هنداوي من المشرفين على الملتقى، إضافة إلى مداخلات بعض الصحفيين المصريين الجادة التي أكدت على أهمية هذا الفيلم مثل الصحفي سالم الخضيري، كما وجهت الشكر للموسيقي سمير كويفاتي والمطربة ميادة بسيلس على أغنية شارة الفيلم.

و”شغف الشام” من إنتاج التلفزيون السوري 2017 وبطولة الطفلين ربيع جان وميرا أتلق والفنانين رجاء قوطرش، يوسف المقبل، مازن لطفي، مادونا حنا، أديب رزوق، إبراهيم عيسى، مرح زيتون، فراس حسن.. وغيرهم الإشراف الدرامي تميم ضويحي الإشراف الإعلامي د.عفاف يحيى الشب.