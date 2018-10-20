شكاوى عديدة من تراكم القمامة في مدينة درعا

اتسعت في مدنية درعا مشاهد تراكم النفايات في الأحياء وانتشار الأوساخ في الطرقات، وطغت رائحة شبكات الصرف الصحي،حيث تحوّل تراكم النفايات في بعض أحياء وشوارع مدينة درعا إلى ظاهرة تهدد صحة المواطنين، خصوصاً الاطفال والطلاب مع انتشارالحشرات جراء تراكم النفايات بجوار المنازل والمدارس.

واتهم مواطنون مجلس مدينة درعا بعدم إرسال الآليات وعمال النظافة لجمع تلك النفايات وتأخرها في كثير من الأحيان، مؤكدين أن تأخر سيارات جمع النفايات يستمر أحيانا لعدة أيام مايؤدي لتراكم القمامة.

ولايزال حي السحاري أحد أهم أحياء المدينة يعاني من سوء الواقع الخدمي لاسيما بقلة انتشار الحاويات المخصصة لذلك.

وطالب الاهالي بضرورة زيادة عدد الحاويات المخصصة لكل حي في المدينة وتأمين عمال نظافة بأعداد كافية منعا لتكرار مثل هذه المشكلات.

البعث ميديا || درعا – دعاء الرفاعي