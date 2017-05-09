شكران مرتجى تهدي “ترجمان الأشواق” لروح الراحل نضال سيجري

خاص – البعث ميديا

تعود النجمة شكران مرتجى لاستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل “ترجمان الأشواق” تأليف بشار عباس إخراج محمد عبد العزيز إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، بعد تكريمها من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس.

وتؤدي مرتجى في المسلسل شخصية “وصال” التي تعمل في توثيق وترميم المخطوطات الأثرية كما تعيش صراعا قاسيا مع مرض السرطان الذي تعاني منه ويطرأ خلال حلقات العمل تغييرات على علاقتها مع أسرتها ومع والد زوجها المصاب بالزهايمر.

وتشكل شخصية “وصال” خلال العمل محورا في علاقتها مع زوجها كمال الذي يؤدي دوره الفنان فايز قزق وصديقيه نجيب الذي يؤدي دوره الفنان عباس النوري وزهير الذي يؤدي دوره الفنان غسان مسعود والتحولات التي عصفت بأطراف هذه العلاقة خاصة أنهم افترقوا منتصف تسعينيات القرن الماضي وعادوا للقاء مجددا بعد بدء الحرب الإرهابية على سورية.

مرتجى ستظهر في “ترجمان الأشواق” بإطلالة جديدة إذ ارتأت بالتشاور مع المخرج ضرورة قص شعرها كون “وصال” مريضة سرطان وأهدت هذا الدور إلى روح الراحل نضال سيجري قائلة: “عندما قرأت النص لم يخطر في ذهني إلا وجهه” كما أعربت عن سعادتها بتعاونها الأول مع محمد عبد العزيز واصفة إياه بـ “المخرج الذي يعمل بصمت لكن نجاحه مدو”.

وأبدت الفنانة مرتجى سعادتها بالعودة للتمثيل أمام أستاذيها في المعهد العالي للفنون المسرحية غسان مسعود وفايز قزق اللذين لا تزال تشعر بالخجل والارتباك أمامهما حسب تعبيرها معربة عن تقديرها لعباس النوري الذي يحظى بمكانة خاصة لديها شخصيا وفنيا.

وكانت الفنانة مرتجى حصلت أواخر الشهر الماضي على تكريم خاص في “المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون” في تونس.