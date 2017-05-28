شكري: مصر تدعم اي جهد دولي لحل الأزمة في سورية سياسياً

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري موقف بلاده بضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى حل سياسي للأزمة في سورية بإشراف الأمم المتحدة.

وقال شكري في مقابلة مع قناة روسيا اليوم “إن مصر ترحب باتفاق وقف الأعمال القتالية وتدعمه لما له من آثار إيجابية على الشعب السوري” داعيا جميع الأطراف للانخراط في الحل السياسي وإبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة في سورية والقضاء التام على التنظيمات الإرهابية داخل سورية.

وأكد شكري ضرورة أن “يكون الحل السياسي معبرا عن إرادة الشعب السوري بكل مكوناته ويحافظ على مصالحه ويضمن الحفاظ على سلامة الأراضي السورية من التدخلات الخارجية”.