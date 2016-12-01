شكري وكيري يبحثان الأزمة في سورية والأوضاع في المنطقة

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكرى مع نظيره الأمريكي جون كيرى في واشنطن الأزمة فى سورية والأوضاع في ليبيا واليمن والقضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح المستشار أحمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان له اليوم أن المحادثات بين شكري وكيري “تناولت ضرورة استئناف العملية السياسية بين الاطراف السورية والأوضاع الإنسانية في سورية وضرورة الفصل بين المعارضة والإرهابيين”.

كما تناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصر والولايات المتحدة في مجال حماية الآثار من التهريب لوضع قواعد وقيود والتزامات لمنع الاتجار غير الشرعي بالآثار ومواجهة ظاهرة تهريب الآثار.