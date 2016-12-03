شكري يجدد موقف مصر الرافض للتدخل في سورية وضرورة الحفاظ على وحدة أراضيها

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري التأكيد على ثبات الموقف المصري تجاه حل الأزمة في سورية مشددا على رفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية لخدمة “مصالح ذاتية”.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن شكري قوله في تصريحات أدلى بها في مؤسسة بروكينغز بواشنطن التي يزورها حاليا إن “الموقف الثابت الذي تتمسك به القاهرة تجاه الأزمة في سورية يستند إلى محورين أولهما هو الإصرار على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سورية ووحدتها الوطنية وحماية مؤسسات الدولة فيها والثاني هو دعم الطموحات المشروعة للسوريين عن طريق اتخاذ قرارات سياسية تعكس رغبة الشعب السورى بأكمله”.

وأوضح شكري أنه يتعين على المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا استئناف المحادثات بين أطراف الأزمة في سورية بأسرع وقت ودون أي تأخير مشيرا إلى استمرار مصر في دعم الجهود التي يبذلها.

وحذر شكري الأطراف الخارجية من التدخل في شؤون سورية ودعم أطراف داخلية استنادا إلى “المصالح الذاتية” مؤكدا ضرورة استخلاص الدروس مما حدث في العراق وليبيا.

وسبق لوزير الخارجية المصري أن أكد في العديد من تصريحاته أن مصر تتطلع لحل الأزمة في سورية بما يحفظ وحدة وسلامة أراضيها وحق الشعب السوري في رسم مستقبله من خلال الحوار بما يضمن إنقاذه من التدمير الذي تسببه التنظيمات الإرهابية.