شمخاني: أمريكا تريد نقل الإرهاب من سورية والعراق إلى أفغانستان

حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني من أن الولايات المتحدة وبعد الهزائم التي مني بها الإرهابيون الذين تدعمهم في سورية والعراق تحاول الآن نقلهم إلى أفغانستان.

وقال شمخاني في تصريح قبيل مغادرته مدينة سوتشي الروسية بعد مشاركته في المؤتمر الأمني الدولي التاسع: “إن أميركا تريد نقل الإرهاب من سورية والعراق إلى أفغانستان” داعيا سائر الدول المؤثرة في القارة الآسيوية إلى المشاركة بفعالية في جهود مكافحة الإرهاب.

وأشار شمخاني إلى العداء الذي تناصبه واشنطن للدول المستقلة ومن بينها إيران مضيفا إن وثائق الأمن القومي الأميركي تتضمن إجراءات لزعزعة الأمن وممارسة الضغوط على دول مستقلة مثل الصين وروسيا وإيران.

وأضاف: إنه توافرت خلال مؤتمر سوتشي الأمني الفرصة لبحث هذا الموضوع مع مسؤولي مختلف الدول مشيرا إلى سعي ايران من أجل مشاركة الصين وبعض دول آسيا الوسطى في هذا التعاون علما أن افغانستان ستكون إحدى ركائز هذا التعاون.

وقال: نحن نعتقد أنه بالإمكان في ظل التعاون المشترك اتخاذ خطوات إيجابية بهدف مكافحة الإرهاب والتصدي لإجراءات زعزعة الأمن في المنطقة.