شمخاني: أميركا تحمي تنظيمات إرهابية تسميها “معارضة معتدلة” لغايات سياسية

صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم، بأن تدخلات الدول الغربية في المنطقة دموية، لافتا إلى ان مزاعم مشاركة الغرب في توفير الأمن الإقليمي كذبة كبيرة.

وقال شمخاني خلال لقائه رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى كاظمي: إن “التوجه الوحيد التي تتبعه أمريكا في الأزمة في سورية هو إخراج التنظيمات الإرهابية من مأزقها والاحتفاظ ببعضهم تحت مسميات “المعارضة المعتدلة “للوصول إلى أهداف سياسية”.

وأضاف شمخاني إن “واشنطن تستغل اتفاق وقف الأعمال القتالية والحوار السياسي في سورية والمماطلات في إنجاز الاتفاقات مع روسيا الأمر الذي تدركه إيران من خلال فهمها الصحيح لطبيعة المسؤولين الأميركيين الغامضة”.

وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني على لاريجاني أكد في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة يستخدمون ظاهرة الإرهاب كأداة، مشيرا إلى أن هذه الدول لا تملك العزم الجاد للقضاء على ظاهرة الإرهاب الخطرة والمشؤومة.