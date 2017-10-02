شمخاني: حل الأزمة في سورية يمهد للحصول على أمن مستدام

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن الحل العاجل للأزمة في سورية يمهد للحصول على أمن مستدام ويحد من التدخل غير المشروع للقوى الدولية في المنطقة مشددا على ضرورة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال محادثات آستانا بين ايران وروسيا وتركيا حول الأزمة في سورية.

وأشار شمخاني خلال استقباله رئيس أركان جيش النظام التركي خلوصي آكار في طهران اليوم إلى أن استراتيجية الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هي نشر الفوضى والصراع في المنطقة وبين الدول الإسلامية.

واعتبر شمخاني أن إجراء استفتاء انفصال شمال العراق يساعد على تحقيق أهداف الجبهة الغربية الصهيونية الداعمة للإرهاب التكفيري كما أنه يعارض مصالح الشعب العراقي ولاسيما الأكراد ويؤدي إلى إضعاف التركيز على محاربة الإرهاب باعتباره أهم تهديد إقليمي.

وشدد شمخاني على ضرورة احتواء التداعيات المثيرة لعدم الاستقرار في المنطقة وخاصة في العراق من خلال التنسيق الثلاثي الجانب بين إيران وتركيا والعراق والهادف إلى متابعة مطالب الحكومة العراقية ومنع التأثير السلبي الناجم عن التطورات في “إقليم كردستان” على عمليات محاربة الإرهاب في العراق.