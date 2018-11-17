شمخاني: علاقة طهران وبغداد ودية واستراتيجية على كل المستويات

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن علاقات بلاده مع العراق ودية واستراتيجية على كل المستويات ولن تزعزها مخططات واشنطن وبعض الدول الرجعية في المنطقة .

وقال شمخاني لدى استقباله الرئيس العراقي برهم صالح اليوم في طهران إن “الدول التي استاءت من القضاء على الإرهاب تسعى لزعزعة الانسجام والتلاحم داخل العراق عبر مختلف الوسائل وهو ما يجب مواجهته من قبل العراقيين” .

من جانبه أكد الرئيس العراقي أن الأواصر المتينة بين الشعبين وفرت مجالات فريدة من المصالح المشتركة أمام إيران والعراق موضحا أن بلاده لن تسمح لأي جهة باستخدام الأراضي العراقية للأاضرار بمصالح طهران.

وعبر صالح عن شكره للدعم المستمر الذي تقدمه إيران للعراق في محاربة الإرهاب مشيرا إلى التصدي بشكل حازم لأي محاولة للمساس بالعلاقات بين البلدين .

يذكر أن الرئيس العراقي برهم صالح وصل طهران اليوم على رأس وفد رفيع المستوى وأقيمت مراسم استقبال رسمية له من قبل الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وتعد هذه الزيارة الاولى التي يقوم بها صالح لايران منذ تسلمه منصبه الجديد قبل شهرين.