شمخاني: قدرات إيران الدفاعية والهجومية معقدة ومتعددة الأوجه

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن القدرات العسكرية والقتالية لجبهة المقاومة تشكل “تحديا كبيرا للترسانات العسكرية العالمية و حصنا منيعا أمام المعتدين” .

وفي تصريح له خلال زيارته التفقدية اليوم لخطوط إنتاج ومعرض إمكانيات الطائرات المسيرة التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري قال شمخاني.. “إن الطائرات من دون طيار تعد في إطار القدرة الصاروخية قسما مهما من قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرادعة” مضيفا.. أن مواصلة البحث والقدرة على الإنتاج والتطوير التكنولوجي وإمكانية الكشف عن الأهداف والدقة في الإطلاق والإصابة عوامل أساسية للتفوق وإيجاد التغيير في ميزان القوى في مجال الطائرات العسكرية المسيرة .

وتابع شمخاني.. إن قدرات إيران الدفاعية والهجومية “معقدة ومتعددة الأوجه” ومبنية على الإمكانيات الداخلية وهي لم ولن تستخدم أبدا في طريق العدوان والتوسع.